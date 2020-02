Baş rollarını Gupse Özay ilə Merve Dizdarın canlandırdığı "Eltilerin savaşı" filminin qala gecəsi keçirilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, gecədə Gupse Özayın həmkarı, sevgilisi Barış Arduç da iştirak edib.

Aktyor sevgilisinin filmi barədə tərif dolu sözlər deyib:

"Həyəcanlıyam, çox əmək sərf etdiyini bilirəm. Montajsız halını izləmişəm. 5-6 səhnəsində xeyli güldüm. Mənim fikrimcə, onun filmləri arasında ən yaxşısıdır".

Milli.Az

