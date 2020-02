“Yaşıl Mil”in müəllifi “Facebook”u tənqid edib

Məşhur amerikalı yazıçı Stiven Kinq öz rəsmi “Facebook” səhifəsini siləcəyini söyləyib.

“Report” RIA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu o, öz şəxsi “Tvitter” hesabında yazıb.

“Mən “Facebook”u tərk edirəm. Məni siyasi reklamlarda yol verilən saxta məlumatlar narahat edir və mən onun istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını qoruyacağına əmin deyiləm”, - Stiven Kinq bildirib.

Qeyd edək ki, Stiven Kinq qorxu janrında roman yazan məşhur amerikalı yazıçıdır. O, daha çox sonradan filmləşdirilən “Yaşıl mil” əsəri ilə məşhurdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.