Məşhur model üsyan etdi: “Ər tapa bilmirəm” - FOTOLAR

Dünyaca məşhur model Keli Hazell sosial mediada paylaşımı ilə hər kəsi heyrətləndirib. Belə ki, o, nə iş, nə də ər tapa bilmədiyini deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2010-cu ildən tanınan 33 yaşlı məşhur model keçmiş günləri üçün darıxdığını da vurğulayıb.

“İş və sevgili axtarıram. Harada səhv etdiyimi bilmirəm”, - deyə o bildirib.

İstifadəçilər isə bu qədər gözəl modelin iş tapa bilməməsindən heyrətləniblər.

Qeyd edək ki, bir vaxtlar ABŞ-da yaşayan Hazell Hollivud filmlərində də rol alıb, lakin dediyinə görə, axtardığını burada da tapa bilməyib.

Hazellin adı sonuncu dəfə keçmiş futbolçu Coy Kol və Anton Ferdinandla çəkilmişdi.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.