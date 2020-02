"Beşiktaş" Boatenqin keçidini açıqladı

Türkiyənin "Beşiktaş" klubu yeni transferini açıqlayıb.

Milli.Az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, İstanbul klubu "Fiorentina"nın hücumameyilli yarımmüdafiəçisi Kevin-Prins Boatenqi heyətinə qatıb.

"Qara qartallar" qanalı futbolçunu mövsümün sonuna qədər icarəyə götürüb. 32 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 350 min avro maaş alacaq.

"Fiorentina" Boatenqi 2019-cu ilin yayında "Sassuolo"dan 1 milyon avroya transfer etmişdi. Boatenq ötən mövsümün 2-ci yarısını icarə əsasında "Barselona"da keçirmişdi.

Milli.Az

