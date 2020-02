Bakı Nəqliyyat Agentliyi paytaxtda 104 nömrəli avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirib.

Bu barədə “Report”a Agentlikdən məlumat verilib.

Məlumata görə, İnqilab İsmayılov küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, 104 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi təmir işləri yekunlaşana qədər alternativ yolla təşkil ediləcək.







