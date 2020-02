Bakı. Trend:

Fevralın 9-da Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərdə 104 saylı Gədəbəy - Tovuz seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Arzu Nağıyevin görüşləri davam edir.

Trend-in məlumatına əsasən, Arzu Nağıyev Tovuzun Çeşməli, Həsənli, Papaqçılar və Göyəbaxan kəndlərində seçicilərlə görüşüb.

Daha sonra Tovuzun ən ucqar dağ kəndlərindən olan Göyəbaxan kəndinin ağsaqqalları ilə süfrə arxasında söhbət edib.

