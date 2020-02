İranda daha bir QƏZA: 1 ölü, 22 yaralı

İranın şimal-qərbində yerləşən Şərqi Azərbaycan vilayətinin Təbriz-Sufian yolunda avtobus aşıb.

Bunu İranın Şərqi Azərbaycan vilayəti təcili yardım idarəsinin sözçüsü Vəhid Şadiniya jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

V.Şadiniyanın sözlərinə görə, səhər saat 06:00 radələrində baş verən qəzada 22 nəfər yaralanıb, bir nəfər həlak olub.

Şadiniya əlavə edib ki, yaralılar Təbrizin xəstəxanalarına köçürülüblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

25 km uzunluğunda Təbriz-Sufian magistral yolu Şərqi Azərbaycan vilayətində tıxaclı yollardan biri hesab olunur. (trend)

