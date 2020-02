Güclü külək ağacları aşırdı, onlarla ev işıqsız qaldı - GƏNCƏDƏ

Gəncədə müşahidə edilən güclü külək bir sıra fəsadlar törədib.

Axşam saatlarından başlayan külək nəticəsində şəhərin bəzi ərazilərində irigövdəli ağaclar aşaraq elektrik və qaz xəttlərini sıradan çıxarıb.

Şəhərin şərti olaraq “Azərittifaq” adlanan ərazisində elektrik naqillərinin sıradan çıxması nəticəsində onlarla ev işıqsız qalıb. Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub və yaranmış fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır.

Qeyd edək ki, hazırda şəhər ərazisində küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. (report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.