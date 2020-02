Məşhur müğənni jurnal üçün soyundu - FOTO

Məşhur müğənni Rita Ora ''Love Magazin'' jurnalına görə kameralar qarşısında soyunub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, amerikalı pop müğənnisi Rita Ora üzərində boyunbağı və əlcək olan görünüşü ilə kameralar qarşısına keçib. Eyni zamanda o özü haqqında açıqlama verərək ''İnsanlar məni sərt biri kimi tanıyır. Lakin mən həssas və kövrək insanam. Zəif tərəfimi insanlardan gizlətsəm də artıq böyüdüyümü hiss edirəm''- sözlərini deyib.

Qeyd edək ki, müğənni ''İnstagram'' hesabında yayımladığı açıq-saçıq fotoları ilə tez-tez gündəmə gəlir.

Milli.Az

