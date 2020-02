ETSN-də könüllülər arasında bilik yarışması keçirilir

Bu gün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində (ETSN) müxtəlif qurumlarda fəaliyyət göstərən könüllülərin iştirakı ilə bilik yarışı keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, müxtəlif nazirlik və komitələrin könüllülərini bir araya toplayan yarışın keçirilməsində məqsəd könüllülər arasında sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına, koordinasiya işinin təkmilləşdirilməsinə və əlaqələrin möhkəmlənməsinə dəstək verməkdir.

“Xəmsə” formatında təşkil olunan bilik yarışmasında 13 dövlət qurumunun könüllü komandası iştirak edir. Yüksək nəticə göstərən 4 komanda finala vəsiqə qazanacaq.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda sosial məsuliyyət hissini artırmaq, gəncliyin potensialından xalqın rifahı və ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün səmərəli istifadə etmək məqsədilə 2020-ci il Azərbaycan Respublikasında "Könüllülər ili" elan edilib.

















