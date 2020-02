Kosmetika markasının yeni siması olan aktrisa Aslı Ənvər Murad Bozla yollarını 4 ay əvvəl ayırdığını deyib.

Publika.az xəbər verir ki, kino ulduzu jurnalistlərə verdiyi açıqlamada müğənni ilə bütün əlaqələri kəsdiyini qeyd edib.

"Şəxsi həyatımda xoşbəxtəm" deyə o, əlavə edib.

