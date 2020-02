Tərk edilmiş 3 min illik məzarları açdılar: Çıxanlar ŞOK ETDİ - FOTOLAR

Misirin paytaxtı Qahirədəki arxeoloji qazıntı zamanı 3 min illik sərdabə və baş keşişlərə aid bir çox artefakt tapılıb.

Mətbuat.az xarici mediayaya istinadən xəbər verir ki ,Misirin paytaxtı Qahirədə, keşişlərə aid olan 3 min illik 16 qəbiristanlıqda 20 sərdabə və bir çox əsər aşkar edilib.

Aşkar edilmiş 3 min illik sərdabə örtükləri mumiyaya bənzər kişi fiqurları ilə örtülüb. Daşdan düzəldilmiş 3000 illik sərdabənin bəzilərindən, 10 min heykəlcik və xalis qızıldan hazırlanmış qanadlı kobra naxışı ilə bəzədilmiş medalyon tapılıb.Arxeoloji missiyanın rəhbəri Mustafa Vəziri, aşkar edilmiş qəbirləri "yaxşı vəziyyətdə" olaraq xarakterizə edib.

Tərk edilmiş 3000 illik məzar Misirdə 3000 illik qorxunc kəşfin e.ə. 664-399-cu illər arasında üç sülaləyə aiddir.

Misir iqtisadiyyatının ən böyük gəlir mənbələrindən biri olan turizm sektorudur.Bu sahə 2011-ci ildə Hüsnü Mübarəkin süqutundan sonra baş verən hadisələr səbəbiylə dayandırılmışdı. Hazırda sektoru canlandırmaq məqsədi ilə rəhbərlik tez-tez arxeoloji kəşflər edərək uğurlarını dünya ilə bölüşür.



