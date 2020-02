"Əl-Qaidə" rəhbərini Yəmən HHQ vurub - İDDİA

ABŞ rəsmiləri "Ərəbistan yarımadasındakı Əl-Qaidə" terror qruplaşmasının lideri Qasim ər-Rayminin Yəmənə endirilən hava zərbələri nəticəsində öldürüldüyünü hesab edirlər.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" qəzetinə mənbələr bildirib.

Mənbələrin sözlərinə görə, ABŞ bir neçə ay ərzində ər-Rayminin yerini müəyyən etməyə çalışıblar. 2019-cu ilin noyabr ayında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi terrorçunun Yəməndə olduğu barədə məlumat alıb. Daha sonra ər-Rayminin pilotsuz uçuş aparatları ilə axtarışları davam etdirilib. Yanvar ayında ABŞ Yəmənə hava zərbələri endirib.

Bildirilir ki, ABŞ rəsmiləri ər-Rayminin ölümü barədə bu məlumat təsdiq edildikdən sonra elan edəcəklər.

Milli.Az

