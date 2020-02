Xızı rayonunda soyğunçuluq hadisəso olub.

"Report" xəbər verir ki, rayonun Yaşma qəsəbəsində Vüsal Məmmədov keçi otaran zaman naməlum şəxs ona hücum edərək 40 baş keçini ondan alıblar.

Hadisəni törədən şəxs axtarılır.



