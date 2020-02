"Qalatasaray" komandada icarə əsasında çıxış edən Emro Morla yolları ayırıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

22 yaşlı hücumçunun müqavilə ilə məxsus olduğu "Selta" onu yenidən icarəyə göndərib. Türk oyunçu bu dəfə karyerasını Yunanıstanda davam etdirəcək. O, mövsümün sonunadək "Olimpiakos"un formasını geyinəcək.

Milli.Az

