Gədəbəydə mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub, ölən və yaralananlar var

Gədəbəydə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə rayonun Slavyanka kənd ərazisində qeydə alınıb. Mikroavtobusla "VAZ" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 1 nəfər hadisə yerində ölüb. Daha 7 nəfər - 1967-ci il təvəllüdlü Şəhla Şəmilova, 1996-cı il təvəllüdlü Solmaz Sadıqova, 1964-cü il təvəllüdlü Mənzər Məmmədəliyeva, 2002-ci il təvəllüdlü Coşqun Abbasov, 1985-ci il təvəllüdlü Sahil İsmayılov və 1963-cü il təvəllüdlü Ağa Ələkbərov isə xəsarət alaraq Gədəbəy Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.