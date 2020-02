Bakı. Trend:

Rusiya Federasiyası koronavirusla əlaqədar Çindən vətəndaşlarının təxliyəsinə başlayıb.

Trend-in məlumatına görə, təxliyə prosesi Primorsk diyarında həyata keçirilir.

Fevralın 1-dən 3-dək müxtəlif sərhəd-keçid məntəqələrindən 100-dən çox rusiyalı ölkəyə daxil olacaq.

Bu pross zamanı hər bir şəxs zəruri tibbi müayinədən keçirilir.

