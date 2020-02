Alper Potuk "Qarabağ"a gəlməkdən imtina edib

Türkiyə milli komandasının futbolçusu Alper Potuk Azərbaycan çempionu “Qarabağ”a keçməkdən imtina edib.



Metbuat.az bildirir ki, “Fənərbaxça”nın 29 yaşlı yarımmüdafiəçisi son vaxtlar heyətinə düşməkdə çətinlik çəkdiyi İstanbul klubunda qalmağa üstünlük verib.



Ağdam klubu ilə yanaşı, Super Liqanın digər təmsilçiləri “Rizəspor”, “Ankaragücü”, “Kasımpaşa”nın da heyətinə qatmaq istədiyi A.Potuk bu təklifləri qəbul etməyib. O, 2013-cü ildən geyindiyi sarı-lacivərdli formanı dəyişmək istəməyib.



Qeyd edək ki, “Fənərbaxça”ya qədər “Əskişəhərspor”da (2009-13) oynamış yarımmüdafiəçi 2012-ci ildən fasilələrlə çağırıldığı Türkiyə yığmasında 17 oyuna 1 qol vurub.(apasport)

