Ət istəyəndə qəssaba gedən it - VİDEO / FOTO

Sivasın Zara rayonundakı qəssab dükanına hər səhər saat 10.00-da gələn sahibsiz itin görüntüsü görənlərin marağına səbəb oldu.

Mətbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, sahibsiz it hər gün səhər qəssab dükanının qapısına gələrək pəncələri ilə dükanın qapısını vurub yemək istəyir.

Bu barədə dükan sahibi Furkan Eser maraqlı açıqlama verib:

"Bu it küçə heyvanıdır. Doğulandan 15 gün əvvəl mağazamıza gəldi. Qapını ayağı ilə açdı, hiss etdik ki acdır. Qapını açır, amma içəri girmir. Yemək verənə kimi, çöldə gözləyir. Biz də hər gün qapımızı döyən itimizin qarnını doyuzdururuq"

