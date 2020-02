Deputatlığa namizəd Nazim Bəydəmirli yol qəzasına düşüb.

Bu barədə özü sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Belə ki, N.Bəydəmirli Gədəbəy rayonunun İsalı kəndindən seçicilərlə görüşdən qayıdarkən avtomobili rayonun Fərzalı kəndində qəzaya düşüb. Qəza zamanı avtomobilə ciddi ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, N.Bəydəmirli 104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyini irəli sürüb. O, 2005-2010-cu illərdə bu dairədən Milli Məclisin deputatı olub.

