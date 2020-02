Rusiyada daha bir təyyarə təcili eniş edib - FOTO

Soçidən Moskvaya uçuş həyata keçirən sərnişin təyyarəsi Vnukova aeroportuna qayıdaraq təcili eniş etmək məcburiyyətində qalıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, sərnişinlərin sözlərinə görə, təyyarə zolaqda yanğınsöndürən maşınlarla qarşılanıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Hazırda bütün sərnişinlər aeroport binasına təxliyyə edilir. Zərərçəkənlərin olmadığı vurğulanıb.

Sərnişinlərin sözlərinə görə, onların başqa təyyarə ilə yola salınacağı bildirilib.

Xatırladaq ki, son bir həftədə Rusiyaya məxsus bir neçə təyyarə müxtəlif səbəblərdən təcili eniş etmək məcburiyyətində qalıb.

Milli.Az

