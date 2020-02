Koronavirus səbəbindən xokkey yarışları təxirə salınır

Çində koronavirusun yayılması və bir sıra başqa ölkələrə də keçməsi ilə əlaqədar Beynəlxalq Buzüstü Xokkey Federasiyası (İİHF) bəzi yarışları təxirə salıb.

“Report” İİHF-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu qərar yarış iştitrakçıları və təşkilatçı qurumlar, habelə İİHF Tibb Komitəsi ilə aparılmış məsləhətləşmələrdən sonra qəbul olunub.

Nəticədə 10 - 15 fevralda Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilməsi nəzərdə tutulan U20 “Challenge Cup of Asia”nın, eləcə də, 23 - 28 fevralda Filippinin paytaxtı Manilada qadınlar arasında təşkil olunacaq “Challenge Cup of Asia”nın əsas və Division I turnirləri ləğv edilib.

Həmçinin 27 aprel – 1 mayda Sinqapurda keçirilməsi nəzərdə tutulan “Challenge Cup of Asia” turniri ilə bağlı vəziyyəti federasiyanın izlədiyi bildirilir.

Daha əvvəl 2020-ci il U18 dünya çempionatının II Divizionunun "B" qrupunun oyunlarının Çindən Meksikaya keçiriləcəyi açıqlanmışdı.



