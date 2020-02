Vanilli şirniyyatın hazırlanması - Usta öz sirlərini açır - VİDEO

Milli.Az lent.az-a istinadən bu dəfə sizi asan hazırlanan piroq resepti ilə tanış edir.

Bu dəfə sizi sosial şəbəkədə "Bis-Dus Babayeva" adı ilə məşhur olan səhifəyə istinadla vanilli peçenyanın necə hazırlanması ilə tanış edəcəyik

Tərkibi:

1 stəkan un, 1 stəkan şəkər tozu, 3 ədəd yumurta, 200 qr yağ, qovrulmuş yerfındığı, vanil, qabartma tozu.

Hazırlanma qaydası:

Şirniyyatı hazırlamaq üçün qab götürürük. İçərisinə yumurta və şəkər tozunu əlavə edib mikserlə çalırıq. Sonra yağı əlavə edib qarışdırırıq. Daha sonra vanili və qabartma tozunu əlavə edirik. Sonra unu töküb birlikdə qarışdırırıq. Xəmir hazır olduqdan sonra yumrulayırıq. Daha sonra yumurladığımız şirniyyatın bir üzünü qovurulub, doğranmış yerfındığına batırıb, sobaya qoyacağımız qba düzürük. Daha sonra sobaya yerləşdirib bişiririk. Peçenya hazır olduqdan sonra servis edirik.

Nuş olsun!

Milli.Az

