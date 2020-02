Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın bu gün qız toyudur.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlüyün toyunun başlamasına bir neçə saat qalsa da, artıq fotossesiyadan görüntülər sosial şəbəkədə yayılmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, Aynişan Kənan Əli adlı idmançı ilə ailə qurur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.