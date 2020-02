Bakı. Trend:

Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin üzərində meteor düşməsi qeydə alınıb.

Trend-in məlumatına görə, səma cisminin yüksək sürətlə düşməsi və daha sonra güclü işartı müşahidə olunub.

Meteorun düşməyi Sverdlovsk, Tümen, Omsk, Çelyabinsk və Kurqan vilayətlərinin ərazisində görünüb.

