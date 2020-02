Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XV turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi" klubu "Sumqayıt"ı qəbul edib. Kamal Umudlunun idarə etdiyi matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.



Qeyd edək ki, bu görüşdən sonra xalını 26-ya çatdıran "Neftçi" 2-ci pillədə qalıb.

