Azərbaycanlı gənc ifaçı Səma Sərvərzadənin daha bir qalmaqallı videosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc ifaçı otel nömrəsində hamam xalatında görüntülənib.

Müğənni xalatını çıxararkən üzünü kameraya tərəf tutub. Daha sonra ayağını divara qoyan müğənni ehtiraslı hərəkətlər edib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

