Çindən təxliyə olunan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı son məlumat

Hazırda Çin Xalq Respublikasının Uxan şəhərindən Türkiyəyə təxliyə edilən Azərbaycan vətəndaşlarının səhhətində heç bir problem yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyindən məlumat verilib.

"Altı vətəndaşımız təxliyə olunub. Qarşılanmada iştirak edən səfir Xəzər İbrahim vətəndaşlarımızla telefon danışığı aparıb. Onların heç birinin sağlıq durumundan şikayəti yoxdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iradəsinə, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin ruhuna uyğun olaraq, Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə vətəndaşları ilə birlikdə fevralın 1-də koronavirusun geniş yayıldığı Uxan şəhərindən təxliyə olunublar. Otuz iki saat sürən təxliyə prosesi insidentsiz başa çatıb"-deyə, məlumatda qeyd olunub.

