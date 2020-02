Futbol üzrə İspaniya La Liqasında 22–ci turun mərkəzi qarşılaşması oynanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğa iki iddialı klub - “Real Madrid” və “Atletiko Madrid” üz-üzə gəlib.



Görüş “Real Madrid”in minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda yeganə qolun müəllifi 56-cı dəqiqədə Kərim Benzema olub.



Bu qələbədən sonra “Real Madrid” 49 xalla birinci pillədəki yerini möhkəmləndirib. “Atletiko Madrid” isə 36 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.