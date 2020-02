Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özorala ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, diplomatın atası Zeki Özoral bu gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!.

