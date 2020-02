Türkiyənin Elazığ şəhərində daha bir zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 19:37-də Sivricə rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələ 3,5 bal gücündə olub. Təkanlar yerin 5 kilometr dərinliyində qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, yanvarın 24-də Elazığda baş vermiş 6,8 ballıq zəlzələ nəticəsində 41 nəfər ölüb, 1607 nəfər yaralanıb. 45 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarılıb.

