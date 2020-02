Fevralın 3-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynaya işgüzar səfərə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Ərdoğan Ukrayna-Türkiyə biznes forumunda iştirak edəcək. Forumda əsas müzakirə mövzularından biri Ukrayna ilə Türkiyə arasında Azad Ticarət Sazişinin imzalanması olacaq.

