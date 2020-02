ABŞ-ın dövlət katibi Maykl Pompeo Qazaxıstana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pompeo Qazaxıstan rəhbərliyi ilə ikitərəfli və regional əməkdaşlıq, qlobal aktual məsələləri müzakirə edəcək.



Səfər çərçivəsində Maykl Pompeonun Prezident Kasım-Jomart Tokayevlə, Qazaxıstanın sabiq prezidenti Nursultan Nazarbayevlə, həmçinin Qazaxıstanın Xarici İşlər naziri Muxtar Tleuberdi ilə görüşləri nəzərdə tutulub.

