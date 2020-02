Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın toyunda maraqlı məqamlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə Haşımova oğlunun ölümündən sonra illərdir rəqs etməyən qayınanası ilə birgə oynayıb.

İfaçı "Burada bir nəfər var. İllərdir əl qaldırıb oynamır. Mən ona söz vermişəm, bu dəfə ikimiz oynayacağıq. Çünki o “Vağzalı”nı hər ikimiz haqq etdik" söyləyib və qayınanasını rəqsə dəvət edib.

