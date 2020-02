Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində baş tutan mərasimə şou-biznes nümayəndələri də qatılıb.

Mediaya qapalı olan toydan bəzi görüntülər artıq sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Aynişan Kənan adlı fitnes məşqçisi ilə ailə qurur.

