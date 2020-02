“Vətəndaşlarımızı xilas edərkən can qardaşlarımızı orada qoymadıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu "Tvitter" səhifəsində yazıb.



Çavuşoğlu Azərbaycan XİN-in Çinin Uhan şəhərindən vətəndaşlarımızın təxliyyəsinə görə Türkiyəyə edilən minnətdarlıq tvitini paylaşaraq, “Azərbaycan da olsaydı, eynisini edərdi. Can Azərbaycana canımız fəda” sözlərini əlavə edib.





