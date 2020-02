Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 15-ci tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçiriləcək.



Günün ilk matçında "Qəbələ" öz meydanında "Keşlə"ni qəbul edəcək, digər oyunda isə lider "Qarabağ" autsayder "Səbail"in qonağı olacaq.

