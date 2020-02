Türkiyədə hesabında 1 milyon türk lirəsindən çox vəsait olan vətəndaşların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Bank Tənzimləmə və Nəzarət Qurumu məlumat yayıb.



Bildirilib ki, 2019-cu ildə Türkiyədə və ölkə xaricində fəaliyyət göstərən milyonçuların sayı 225 min 440 nəfər olub. 2018-ci illə müqayisədə türkiyəli zənginlərin sayı 45 min 314 nəfər artıb.

