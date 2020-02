Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “İnstagram” hesabında Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leyla Əliyevanın paylaşdığı videoda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin fikirləri, Prezident İlham Əliyevin gənclərə tövsiyələri yer alıb.





