Rusiyada koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar iki rayonda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Çinlə sərhəddə yerləşən Xasan və Oktyabr rayonlarında vəziyyət ciddi nəzarətə götürülüb.



Fövqəladə vəziyyət rejiminin nə vaxtadək davam edəcəyi açıqlanmayıb.

