Məşhur azərbaycanlı aparıcı dünyasını dəyişdi

Azərbaycanlı jurnalist, publisist-naşir Mirzə Xəzər yanvarın 31-də Münhendə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin ölümü haqda “Azadlıq qəzeti”nin Facebook səhifəsində yazılıb.

Qeyd edək ki, Mirzə Xəzər (Mirzə Kərim oğlu Mikayılov) 1947-ci ildə Göyçay rayonunda doğulub.

O, 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi zamanı Azərbaycanı informasiya blokadasından xilas edərək həqiqətləri bütün dünyaya çatdırıb.

1987-ci ildən Almaniyanın Münhen şəhərində yaşayır.

Mirzə Xəzər 1987-2003-cü illərdə “Azadlıq Radiosu”nun Azərbaycan redaksiyasının direktoru vəzifəsində işləyib.

Allah rəhmət eləsin!

