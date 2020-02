Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov və NATO Müttəfiq Qüvvələrinin Avropadakı Ali komandanı Tod Uolters arasında görüşün fevralın 6-7-də Bakıda keçirilməsi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti”-yə diplomatik mənbələrdən məlumat verilib. Lakin görüşün gündəliyi açıqlanmayıb.



Qeyd edək ki, Rusiya-NATO formatında əvvəlki görüş noyabrın 26-da Bakıda keçirilib.

