Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 15-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son görüşündə lider "Qarabağ" və autsayder "Səbail" üz-üzə gəlib. “ASCO Arena”da keçirilən oyun Ağdam təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Qarabağ"ın qələbə qolunu 81-ci dəqiqədə Mahir Emreli vurub.



Qeyd edək ki, bu qələbə ilə xallarının sayını 34-ə çatdıran Qurban Qurbanovun komandası turnir cədvəlində liderdir. "Səbail" isə 12 xalla sonuncu - 8-ci yerdə qərarlaşıb.

