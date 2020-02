Londonun cənubunda yerləşən Streatham rayonunda naməlum şəxs bıçaqla insanlara hücum edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, insident nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. Cinayətkar polis tərəfindən güllələnərək zərərsizləşdirilib. Əraziyə təcili yardım briqadaları cəlb olunub.



London polisi hadisənin terror aktı olduğunu açıqlayıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.