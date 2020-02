Futbol üzrə Braziliya yığmasının sabiq üzvü Lusio karyerasını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 41 yaşlı müdafiəçi bu barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb



Qeyd edək ki, Braziliya millisi ilə 2002-ci ildə dünya çempionu olan Lusio yığmada 105 oyun keçirib, 4 qol vurub. O, “İnter”in heyətində Çempionlar Liqasının qalibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.