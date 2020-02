Çində koronavirusa yoluxanların sayı artaraq 14489 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin Dövlət Səhiyyə Komissiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, virusdan 304 nəfər ölüb. Xəstəliyə ən çox yoluxma halı Hubey əyalətində qeydə alınıb.

