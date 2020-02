Pakistan son 20 ilin ən böyük çəyirtkə “hücumu” ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhra çəyirtkələrinin “hücumu” ilə əlaqədar ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub.



Pakistanın İnformasiya naziri Firdus Amik Avan bildirib ki, çəyirtkələrin “hücumu” ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox qorxuludur. Çünki çəyirtkələr kənd təsərrüfatına böyük zərər vurur. Hazırda isə çəyirtkələrin qarşısını almaq üçün hökumətin imkanları məhduddur.

