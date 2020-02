İdlibdə rejim tərəfindən həyata keçirilən top atəşləri nəticəsində 4 türk əskəri şəhid olub, 1-i ağır olmaqla 9 əskər yaralanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb:

"Kəskin top atəşləri nəticəsində 4 qəhrəman əsgərimiz şəhid olmuş, biri ağır olmaqla 9 əsgərimiz yaralanmışdır. Bölgədə təsbit edilən hədəflər dərhal atəş altına alınmışdır. Lazımi tədbirlər alınmaqdadır".

