Bu gün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə müşavirə keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunun üçün bütün icra başçıları Bakıya çağırılıb. Müşavirədə ötən ilin yekunları və qarşıdakı dövrdə görüləcək işlər müzakirə olunacaq. Bundan əlavə, müşavirədə 9 fevral parlament seçkiləri ilə bağlı məsələ müzakirə olunması gözlənilir. Bildirilir ki, icra başçılarına seçkilərin ədalətli və şəffaf keçirilməsi, saxtakarlıq hallarına yol verilməməsi üçün müvafiq tapşırıq veriləcək.(Unikal.org)

