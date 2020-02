Koronavirusun günbəgün yayıldığı və ölənlərin artdığı Çindən üzücü görüntülər gəlməkdə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan daha bir video izləyənləri kədərləndirib. Görüntülərdə virusa yoluxmuş bir körpə atasından onu qucağına almasını istəyir, bundan sonra atası göz yaşlarını saxlaya bilmir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

